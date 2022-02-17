Около двухсот иркутян поддержали российских олимпийцев

На катке возле ледокола «Ангара» в Иркутске провели флешмоб по массовому катанию на коньках «Поддержим наших олимпийцев», рассказали SIA.RU в мэрии.

В поддержку российских фигуристок и хоккеистов, выступающих на Зимней Олимпиаде-2022 в Пекине, на лёд вышли около двухсот горожан, в числе которых студенты колледжа олимпийского резерва и других учебных заведений города, школьники, неравнодушные к спорту иркутяне. Организатором мероприятия выступил комитет по управлению Октябрьским округом администрации города.

Напомним, 17 февраля на Олимпийских играх в Пекине соревнования по фигурному катанию среди женщин закончатся произвольной программой. После короткой программы лидирует Камила Валиева, набравшая 82.16 балла. На втором месте действующая чемпионка мира – Анна Щербакова с 80.20 балла. Третье место занимает представительница Японии Сакамото Каори c 79.84 балла. Александра Трусова допустила падение на тройном акселе и занимает четвертое место с 74.60 балла.