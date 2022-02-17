Более 500 человек эвакуировались из ТРЦ «Карамель» в Иркутске из-за ложного сигнала о пожаре

Пресс-служба ГУ МЧС России по региону сообщила, что сегодня из ТРЦ «Карамель» в Иркутске эвакуировались 540 человек, в том числе персонал, из-за ложного сигнала о пожаре.

Сигнал, что сработала автоматическая пожарная сигнализация, поступил в спасательную службу в 18:38. В торгово-развлекательный центр отправились 11 человек и три машины. До прибытия пожарных люди покинули здание сами.

«В результате разведки было установлено, что в кальянной на верхнем этаже произошло ложное срабатывание сигнализации». – отметили в МЧС и добавили, что по этому факту будет проведена проверка.