Дом-памятник на улице Урицкого в Иркутске выставили на продажу за 178 млн рублей

Исторический памятник на Урицкого, 18 в Иркутске выставили на продажу за 178 млн рублей. Объявление о продаже объекта размещено на платформе «Авито».

Согласно данным, размещенным в перечне объектов культурного наследия региона, здание построено в 1880-х годах. Общая площадь строения – 769,2 кв. м. Оно имеет высокие потолки и отдельные входы.

«В здании есть все необходимое для эксплуатации: системы охраны, автоматическая пожарная сигнализация, электричество (70 кВт), центральное теплоснабжение, вода и водоотведение», – уточняется в объявлении.