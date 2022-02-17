Похитителя майнингово оборудования в Ангарске удалось вычислить с помощью забытого окурка

Полиция задержала предполагаемого похитителя майнингового оборудования в городе Ангарске Иркутской области – его удалось вычислить при помощи забытого окурка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По версии следствия, в августе 2021 года ранее неоднократно судимый 35-летний местный житель проник через незапертую дверь в дом, расположенный в одном из ангарских садоводств. Мужчина поднялся на второй этаж и заметил находившееся там оборудование для майнинга криптовалюты. Взяв один из так называемых «асиков» стоимостью более 100 тысяч рублей, молодой человек покинул помещение.

«Сотрудниками уголовного розыска злоумышленник был задержан в течение суток, однако доказательств вины подозреваемого не было. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий с места преступления был изъят забытый на столе окурок. Проведенная генетическая экспертиза помогла установить, что курил на месте преступления именно задержанный ангарчанин», – сообщили правоохранители.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкции которой предусматривают до 6 лет лишения свободы.

Напомним, в начале 2022 года полиция сообщила, что майнинговое оборудование в регионе воруют ежедневно. Выросло и количество техники в Приангарье для добычи криптовалюты: в область ее везут самолетами из Китая, где с недавних пор майнинг запрещен.