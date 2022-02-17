Очередной перевозчик уведомил мэрию Иркутска о повышении цены проезда до 25-30 рублей

Перевозчик уведомил мэрию Иркутска о повышении стоимости проезда по маршруту №27 до 25-30 рублей, сообщается на сайте администрации.

«С 14 марта 2022 года стоимость проезда по маршруту №27 с 6:00 до 20:00 составит 25 рублей, после 20:00 – 30 рублей. Об этом уведомил перевозчик, осуществляющий пассажирские перевозки по данному маршруту», – рассказали в мэрии.

Напомним, транспорт по маршруту № 27 перемешается из микрорайона Топкинский до Центрального рынка. Повышать стоимость проезда до 25-30 рублей частные перевозчики города начали еще в 2020 году. При это стоимость проезда на муниципальном транспорте по-прежнему остается на уровне 15 рублей.