Застройщики находятся в фокусе внимания банка, растёт их число и доля в кредитном портфеле, заявил на пресс-конференции управляющий банком «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев на пресс-конференции 17 февраля.

Управляющий банком «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев.

Пресс-конференция 17 февраля 2022 года.

Фото: Андрей Фёдоров

– В 2021 году у застройщиков была проблема по седьмой приаэродромной зоне, но она решаема, просто перешла в разряд долгих. Однако это не помешало банку нарастить кредитование. В целом, банк «Открытие» по итогам 2021 года увеличил объемы выдачи кредитов в Иркутской области в 1,5 раза, выросли и объемы проектного финансирования, – отметил Владимир Чернышев.

По его словам, 2021 стал годом роста цен. Дорожало всё – и недвижимость, и стройматериалы. Вторичное жилье в Иркутске выросло в цене на 7-14%, новое жилье – до 50% по отдельным объектам. Подорожали бетон, арматура.

– Банк достаточно гибко подходит к финансированию застройщиков, многих из-за роста цен оперативно дофинансировали на 100-400 млн рублей. В целом, конкуренция среди банков за этот бизнес-сегмент высокая. Те строительные площадки, которые не обременены, требуют скорейшего финансирования. Обычно застройщики подают заявки сразу в несколько банков, а выигрывают те банки, кто предлагает решения дешевле и быстрее, потому что застройщикам нужны деньги здесь и сейчас, – подчеркнул Владимир Чернышев.