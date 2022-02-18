Российская фигуристка Трусова расплакалась после серебра на Олимпиаде

Она заявила, что ненавидит фигурное катание и никогда не выйдет на лед.

«Я ненавижу, ненавижу этот спорт! Я не пойду на награждение, не хочу, не пойду! Я никогда больше не выйду на лед! У всех есть золотая медаль, а у меня нет», – передает РИА Новости цитату Александры Трусовой.

В четверг Трусова заняла второе место по сумме двух программ, набрав 251,73 балла. Анна Щербакова стала чемпионкой Олимпийских игр (255,95).

Ранее сборная страны завоевала золото в командных соревнованиях, тренеры имели право на две замены по ходу турнира, но не сделали ни одной – таким образом, золотые медали завоевали минимальное количество спортсменов (в женском одиночном катании в обеих программах выступала Валиева).

На пресс-конференции позже она объяснила свои эмоции: «Просто захотела плакать и плакала. Я нахожусь уже три недели без мамы, без собак».