40% автолюбителей Иркутской области мечтают о гаражах

Автомобильный сайт Дром провел всероссийский опрос (есть у SIA.RU) «Хотели бы иметь свой гараж?». В Иркутской области 40% автолюбителей ответили положительно, а 4% не считают такую недвижимость необходимой. При этом 56% опрошенных отметили, что уже являются владельцами автомобильных боксов.

В среднем по стране 49% опрошенных автолюбителей хотели бы иметь гараж, у 44% уже есть, а 7% ответили, что он им не нужен. Москвичи и петербуржцы больше всех в стране мечтают о гаражах. В двух столицах около 60% хотели бы иметь укрытия для автомобилей. А в Алтайском крае, Забайкальском крае и Иркутской области у большинства опрошенных уже есть автомобильные боксы.

Аналитики Дрома изучили собственную базу объявлений о продаже гаражей. За прошлый год цены на эту категорию недвижимости выросли в среднем на 23%. «На рост стоимости влияют экономическая ситуация, пандемия и гаражная амнистия, которая позволяет в упрощенном порядке оформить бокс для машины и землю под ним», – комментирует аналитик Дрома Александра Орлова.