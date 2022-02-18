Госдума взялась за «инфоцыган»

Депутаты предлагают создать реестр онлайн-коучей и ввести их лицензирование, сообщают Ведомости.

Платный онлайн-коучинг обсудили на закрытом совещании в Госдуме. Как рассказал «Ведомостям» первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия»), среди «инфоцыган» немало мошенников: «Еще одна проблема – некачественное оказание услуг. Например, психологические курсы чреваты проблемами со здоровьем». С этим и будет бороться межфракционная рабочая группа, которую было решено создать в Госдуме 17 февраля, сказал Гусев.

Сейчас специальное правовое регулирование коучинга в интернете отсутствует, а бизнес-тренерам не требуются лицензии, пояснил глава комитета Госдумы по науке Сергей Кабышев («Справедливая Россия»). При этом правовые отношения интернет-коучей и их зрителей и слушателей, т. е. клиентов, не охватываются законодательством о защите прав потребителей, говорит он. По словам Кабышева, принято решение сначала изучить возможность изменения законодательства.

Планируется обсудить создание дополнительных правовых механизмов для привлечения недобросовестных предпринимателей в этой сфере к ответственности, сказал Кабышев. Также не обсуждается создание системы мониторинга налоговой дисциплины «инфоцыган», отметил депутат. Из-за пандемии выросла популярность дистанционного образования и мошенники в этой сфере активизировались, говорит первый зампред комитета Госдумы по информполитике Александр Ющенко (КПРФ).