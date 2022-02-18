Аномальный спрос на новую московскую недвижимость зафиксировали в январе

В начале 2022 года на рынке заключили 10 239 договоров долевого участия (ДДУ), сообщают Ведомости.

По данным столичного Росреестра, это рекордный показатель за первый месяц года с 2018 г. Все это время он не превышал 7500 договоров. Для сравнения: результаты этого января на 35% лучше, чем прошлого, и на 54,6% – чем позапрошлого.

Если говорить о категориях недвижимости, то из сообщения Росреестра следует, что рост продаж квартир (январь к январю) составил 29,6% (6811 сделок), а нежилых объектов (апартаменты и машино-места) – 105% (3428 ДДУ).

Аномально высокие показатели января подтверждают и участники рынка. Заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов отмечает, что продажи квартир у компании в первый месяц года выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев говорит о 27%. А если сравнивать с январем 2020 г., то, по его словам, рост составил 39%.