Иркутский депутат предложил заменить трамваи на троллейбусы

Жители 18 избирательного округа, депутатом от которого избран Алексей Кудрявцев, жалуются на постоянный шум и вибрации. По оценкам экспертов, на замену потребуется не менее 2 млрд рублей.

Фото пресс-службы мэрии Иркутска

«Я предлагаю не убрать транспорт, а именно заменить его на бесшумный, современный и более экономичный, чем трамвай, с помощью которого наш город станет безопаснее и комфортнее для жителей. Они часто обращаются ко мне с жалобами, что жить вдоль трамвайных линий невозможно», – прокомментировал инициатор вопроса.

Среди проблем, которые поднял депутат:

Шум;

Высадка пассажиров посередине проезжей части;

Недоступность трамваев для людей с ограниченными возможностями.

Директор МУП «Иркутскгортранса» Сергей Майок рассказал, что, на замену трамваем и сетей потребуется более 2 млрд рублей.

При этом благодаря администрации города, в конце этого года могут появиться пять трамваев, которыми смогут пользоваться такие категории граждан. Также он подчеркнул, что наезды на пешеходов происходят из-за несоблюдения водителями правил дорожного движения. Однако проблема с изношенным подвижным составом существует.

В интернете к инициативе Кудрявцева отнеслись с недоверием.

«По мнению Алексея Кудрявцева, именно трамвай – цитадель зла. Ни авто, сбивающие пешеходов, ни отсутствие платформ, когда люди вынуждены выходить из ОТ прямо под колеса авто – ничто из этого не создает угрозу жизни. Только трамвай!», – комментируют «Горпроекты в Иркутске».