Более 100 студентов приняты в «Академию IT» в Иркутске

100 отличников-студентов приняты на второй поток в «Академию IT». Это программа дополнительного образования, разработанная компанией En+ Group совместно с Иркутским национальным исследовательским университетом (ИРНИТУ) в 2021 году. Еще 15 человек зачислят в резерв. Они также смогут посещать занятия и получать ценные знания от опытных специалистов и приглашенных экспертов IT индустрии.Такое решение принято в процессе отбора будущих программистов на второй поток.

Популярность проекта набирает обороты, на второй поток подано вдвое больше заявок, чем на первый. Всего поступило 180 заявок от учащихся 7 институтов вуза и других учебных заведений. Средний балл успеваемости от 4,7 и выше. В качестве дополнительных критериев учитывались участие в научной деятельности, общественной или спортивной жизни, положительные отзывы преподавателей.

Старт образовательного процесса намечен на март этого года. Студенты, принятые в Академию IT, приступят к изучению теоретических основ и получению практических навыков. Итогом первого этапа станет защита собственных проектов под руководством опытных наставников, сотрудников En+ Digital.

Академия IT призвана обеспечить энергохолдинг молодыми IT-кадрами, уверенно разбирающихся также в металлургической и энергетической отрасли. После преодоления всех этапов выпускники смогут работать в En+ Digital, получат достойную заработную плату и будут пользоваться всем комплексом социальных гарантий.

Установку на развитие образовательных программ в регионах сформировал Олег Дерипаска для всех основанных им бизнесов, включая En+ Group. Он делает акцент на важности привлечения молодых специалистов на предприятия, обеспечение их достойной заработной платой и предоставлении комфортных условий для труда и отдыха. Успешное решение этих задач сегодня способствует развитию промышленности, включая энергетическую и металлургическую отрасли.