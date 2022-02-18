Первый компонент вакцины поставили 70% жителей восьми муниципалитетов Иркутской области

Лидер среди территорий по уровню вакцинации – Жигаловский район. Об этом сообщает региональный минздрав.

Первым компонентов вакцины там привито 144,58% от планируемого к иммунизации населения. На втором месте город Свирск с показателем – 96,98%. Третье место у Ольхонского района – 88,71%. Далее следуют Эхирит-Булагатский – 88,43%, Бодайбинский – 70,96%, Аларский - 76,82%, Баяндаевский – 70,70%. Иркутский район – 76,63%.

«В четырех муниципалитетах: Жигаловский, Ольхонский, Эхирит-Булагатский районы и город Свирск, более 70% населения панируемого к вакцинации уже получили оба компонента вакцины. В настоящий момент в регионе все прививочные пункты имеют достаточный запас вакцины. Медики проводят также ревакцинацию населения. Кроме того, мы продолжаем прививать от COVID-19 подростков», – подчеркнула осуществляющая полномочия министра здравоохранения Анна Данилова.

На сегодняшний день привито 558 подростков. В Иркутской области работает 94 стационарных прививочных пункта и 130 выездных бригад.