Россияне оценили уровень стресса на работе

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, где, как жители России оценивают свой уровень стресса от работы.

В среднем респонденты по России оценили собственный стресс на 6 баллов из 10, где где 1 – стресс совсем не ощущается, а 10 – уровень стресса на грани выгорания. При этом мужчины оценивают уровень стресса на 5 баллов, женщины – на 6.

Более половины опрошенных (53%) оценили уровень стресса от 1 до 5 баллов. 15% участников исследования отметили, что совсем не ощущают стресса. 6% оценили негативные эмоции от работы в 2 балла, 7% – в 3 балла, 5% – в 4 балла. каждый пятый опрошенный житель России оценил стресс ровно в 5 баллов.

5% респондентов поставили стрессу 6 баллов, 9% – 7 баллов, 10% – 8 баллов, 8% – 9 баллов. 15% участников исследования оценили собственный уровень стресса в твердую «десятку».

Почти половина респондентов (47%) указали, что чаще всего испытывают стресс из-за накопленной усталости. Треть опрошенных (33%) рассказали, что у них на работе большое количество задач. Еще 23% участников исследования стрессуют из-за состояния здоровья, а по 22% отметили токсичную атмосферу в коллективе или давление со стороны начальства.

По 19% опрошенных испытывают стресс из-за проблем в личной жизни или недостатка ресурсов на работе. 11% респондентов отметили стресс из-за безответственных подчиненных, 9% – недостаток бюджета на проекты, и по 6% – плохие отношения с коллегами и невыполнимые KPI.