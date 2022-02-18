Средний размер ипотеки в январе составил рекордные 3,89 млн рублей

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2022 года средний размер выданных ипотечных кредитов обновил рекордные значения и составил 3,89 млн руб. По сравнению с предыдущим месяцем, когда данный показатель существенно снизился, средний чек ипотечного кредита в январе вырос на 20,7% (в декабре 2021 года – 3,23 млн руб.).

Напомним, что до декабря 2021 года средний ипотечный чек рос 4 месяца подряд.

Вместе с тем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний размер выданных ипотечных кредитов вырос на 39,2% (в январе 2021 г. – 2,80 млн руб.).

При этом в январе 2022 года самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам ипотечного кредитования был отмечен в:

Москве (7,76 млн руб.),

Московской области (6,01 млн руб.),

Санкт-Петербурге (5,09 млн руб.),

Ленинградской области (4,36 млн руб.),

Тульской области (4,35 млн руб.).

В январе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года средний чек выданных ипотечных кредитов сильнее всего вырос в:

Волгоградской области (+61,8%),

Ставропольском крае (+58,8%),

Ростовской области (+56,2%),

Воронежской области (+54,2%),

Краснодарском крае (+52,5%).

В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель увеличился на 35,8% и 36,5% соответственно.

«Полтора года средний чек ипотечного кредита растет почти непрерывно, – поясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Так, после некоторого снижения в декабре 2021 года, уже в январе он вновь увеличился, обновив рекордные значения. Высокому уровню среднего размера ипотечного кредита способствуют постепенное сокращение выдачи ипотеки, обусловленное снижением доступности жилья для граждан. Это, прежде всего, связано с непрекращающимся ростом цен на недвижимость. Свой вклад в снижение доступности жилья, пока менее явно, вносит и рост процентных ставок по ипотеке».

Динамика среднего размера выданных ипотечных кредитов в январе 2022 года в сравнении с январем 2021 года в руб.