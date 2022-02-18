Средний размер ипотеки в январе составил рекордные 3,89 млн рублей

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2022 года средний размер выданных ипотечных кредитов обновил рекордные значения и составил 3,89 млн руб. По сравнению с предыдущим месяцем, когда данный показатель существенно снизился, средний чек ипотечного кредита в январе вырос на 20,7% (в декабре 2021 года – 3,23 млн руб.).
Напомним, что до декабря 2021 года средний ипотечный чек рос 4 месяца подряд.
Вместе с тем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний размер выданных ипотечных кредитов вырос на 39,2% (в январе 2021 г. – 2,80 млн руб.).
При этом в январе 2022 года самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам ипотечного кредитования был отмечен в:
- Москве (7,76 млн руб.),
- Московской области (6,01 млн руб.),
- Санкт-Петербурге (5,09 млн руб.),
- Ленинградской области (4,36 млн руб.),
- Тульской области (4,35 млн руб.).
В январе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года средний чек выданных ипотечных кредитов сильнее всего вырос в:
- Волгоградской области (+61,8%),
- Ставропольском крае (+58,8%),
- Ростовской области (+56,2%),
- Воронежской области (+54,2%),
- Краснодарском крае (+52,5%).
В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель увеличился на 35,8% и 36,5% соответственно.
«Полтора года средний чек ипотечного кредита растет почти непрерывно, – поясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Так, после некоторого снижения в декабре 2021 года, уже в январе он вновь увеличился, обновив рекордные значения. Высокому уровню среднего размера ипотечного кредита способствуют постепенное сокращение выдачи ипотеки, обусловленное снижением доступности жилья для граждан. Это, прежде всего, связано с непрекращающимся ростом цен на недвижимость. Свой вклад в снижение доступности жилья, пока менее явно, вносит и рост процентных ставок по ипотеке».
Динамика среднего размера выданных ипотечных кредитов в январе 2022 года в сравнении с январем 2021 года в руб.
|
|
По регионам
|
январь 2021, ед.
|
январь 2022, ед.
|
Изменение,
в %
|
1
|
г. Москва
|
5 716 965
|
7 761 033
|
35,8%
|
2
|
Московская область
|
4 442 048
|
6 011 592
|
35,3%
|
3
|
г. Санкт-Петербург
|
3 727 757
|
5 090 108
|
36,5%
|
4
|
Ленинградская область
|
3 323 964
|
4 355 091
|
31,0%
|
5
|
Тульская область
|
2 945 499
|
4 352 581
|
47,8%
|
6
|
Приморский край
|
3 510 494
|
4 263 446
|
21,4%
|
7
|
Ставропольский край
|
2 387 497
|
3 792 005
|
58,8%
|
8
|
Ханты-Мансийский АО - Югра
|
3 025 591
|
3 657 900
|
20,9%
|
9
|
Краснодарский край
|
2 363 116
|
3 603 384
|
52,5%
|
10
|
Нижегородская область
|
2 393 263
|
3 599 349
|
50,4%
|
11
|
Новосибирская область
|
2 422 394
|
3 478 521
|
43,6%
|
12
|
Волгоградская область
|
2 091 127
|
3 383 916
|
61,8%
|
13
|
Республика Татарстан
|
2 252 906
|
3 381 169
|
50,1%
|
14
|
Ростовская область
|
2 119 041
|
3 309 600
|
56,2%
|
15
|
Воронежская область
|
2 135 415
|
3 293 041
|
54,2%
|
16
|
Омская область
|
2 221 004
|
3 273 455
|
47,4%
|
17
|
Красноярский край
|
2 324 826
|
3 266 244
|
40,5%
|
18
|
Саратовская область
|
2 383 743
|
3 230 621
|
35,5%
|
19
|
Самарская область
|
2 176 697
|
3 217 664
|
47,8%
|
20
|
Ульяновская область
|
2 441 601
|
3 208 601
|
31,4%
|
21
|
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)
|
2 329 768
|
3 168 604
|
36,0%
|
22
|
Иркутская область
|
2 382 974
|
3 071 162
|
28,9%
|
23
|
Свердловская область
|
2 384 483
|
2 955 669
|
24,0%
|
24
|
Республика Башкортостан
|
2 239 421
|
2 920 584
|
30,4%
|
25
|
Удмуртская Республика
|
2 063 217
|
2 838 789
|
37,6%
|
26
|
Оренбургская область
|
2 003 382
|
2 799 891
|
39,8%
|
27
|
Кемеровская область
|
1 965 367
|
2 718 219
|
38,3%
|
28
|
Пермский край
|
2 082 749
|
2 641 696
|
26,8%
|
29
|
Алтайский край
|
1 902 084
|
2 571 274
|
35,2%
|
30
|
Челябинская область
|
1 845 804
|
2 311 702
|
25,2%