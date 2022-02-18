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Средний размер ипотеки в январе составил рекордные 3,89 млн рублей

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2022 года средний размер выданных ипотечных кредитов обновил рекордные значения и составил 3,89 млн руб. По сравнению с предыдущим месяцем, когда данный показатель существенно снизился, средний чек ипотечного кредита в январе вырос на 20,7% (в декабре 2021 года – 3,23 млн руб.). 

Напомним, что до декабря 2021 года средний ипотечный чек рос 4 месяца подряд.

Вместе с тем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний размер выданных ипотечных кредитов вырос на 39,2% (в январе 2021 г. – 2,80 млн руб.).

При этом в январе 2022 года самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам ипотечного кредитования был отмечен в:

  • Москве (7,76 млн руб.),
  • Московской области (6,01 млн руб.),
  • Санкт-Петербурге (5,09 млн руб.),
  • Ленинградской области (4,36 млн руб.),
  • Тульской области (4,35 млн руб.).

В январе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года средний чек выданных ипотечных кредитов сильнее всего вырос в:

  • Волгоградской области (+61,8%),
  • Ставропольском крае (+58,8%),
  • Ростовской области (+56,2%),
  • Воронежской области (+54,2%),
  • Краснодарском крае (+52,5%).

В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель увеличился на 35,8% и 36,5% соответственно.

«Полтора года средний чек ипотечного кредита растет почти непрерывно, – поясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Так, после некоторого снижения в декабре 2021 года, уже в январе он вновь увеличился, обновив рекордные значения. Высокому уровню среднего размера ипотечного кредита способствуют постепенное сокращение выдачи ипотеки, обусловленное снижением доступности жилья для граждан. Это, прежде всего, связано с непрекращающимся ростом цен на недвижимость. Свой вклад в снижение доступности жилья, пока менее явно, вносит и рост процентных ставок по ипотеке».

Динамика среднего размера выданных ипотечных кредитов в январе 2022 года в сравнении с январем 2021 года в руб.

 

По регионам

январь 2021, ед.

январь  2022, ед.

Изменение,

в %

1

г. Москва

5 716 965

7 761 033

35,8%

2

Московская область

4 442 048

6 011 592

35,3%

3

г. Санкт-Петербург

3 727 757

5 090 108

36,5%

4

Ленинградская область

3 323 964

4 355 091

31,0%

5

Тульская область

2 945 499

4 352 581

47,8%

6

Приморский край

3 510 494

4 263 446

21,4%

7

Ставропольский край

2 387 497

3 792 005

58,8%

8

Ханты-Мансийский АО - Югра

3 025 591

3 657 900

20,9%

9

Краснодарский край

2 363 116

3 603 384

52,5%

10

Нижегородская область

2 393 263

3 599 349

50,4%

11

Новосибирская область

2 422 394

3 478 521

43,6%

12

Волгоградская область

2 091 127

3 383 916

61,8%

13

Республика Татарстан

2 252 906

3 381 169

50,1%

14

Ростовская область

2 119 041

3 309 600

56,2%

15

Воронежская область

2 135 415

3 293 041

54,2%

16

Омская область

2 221 004

3 273 455

47,4%

17

Красноярский край

2 324 826

3 266 244

40,5%

18

Саратовская область

2 383 743

3 230 621

35,5%

19

Самарская область

2 176 697

3 217 664

47,8%

20

Ульяновская область

2 441 601

3 208 601

31,4%

21

Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)

2 329 768

3 168 604

36,0%

22

Иркутская область

2 382 974

3 071 162

28,9%

23

Свердловская область

2 384 483

2 955 669

24,0%

24

Республика Башкортостан

2 239 421

2 920 584

30,4%

25

Удмуртская Республика

2 063 217

2 838 789

37,6%

26

Оренбургская область

2 003 382

2 799 891

39,8%

27

Кемеровская область

1 965 367

2 718 219

38,3%

28

Пермский край

2 082 749

2 641 696

26,8%

29

Алтайский край

1 902 084

2 571 274

35,2%

30

Челябинская область

1 845 804

2 311 702

25,2%

/ Сибирское Информационное Агентство /
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