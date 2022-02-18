Морозы до -26 прогнозируют в Иркутской области на выходные

В Иркутске днем – -8.

Согласно данным УГМС по Иркутской области, 19 февраля по области переменная облачность, ночью без существенных осадков, в западных и северных районах местами небольшой снег, днём небольшой снег, ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью -21,-26°, при прояснении -31,-36°, в западных и северо-западных районах при облачной погоде -11,-16°, днем -8,-13°, при облачной погоде -18,-23°, в западных районах местами до -3°.

Иркутск

Переменная облачность, ночью без осадков, днём слабый снег, ветер юго-восточный, северо-восточный 4-9 м/с, температура ночью -21,-23°, днём -8,-10°.

Братск

Переменная облачность, небольшой снег, ветер южный, юго-восточный 3-8 м/с с переходом днем на юго-западный, западный 5-10 м/с, температура ночью -17,-19°, днем -8,-10°.