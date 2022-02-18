«Сильвер Молл» могут открыть к концу февраля

МЧС и владелец иркутского ТРЦ пришли к консенсусу.

«Как и договаривались, сегодня провели встречу всех сторон, заинтересованных в разрешении ситуации с «Сильвер Моллом». Разговор получился непростым, эмоциональным, но мне показалось, что определенного результата мы достигли», – пишет в соцсетях уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области Андрей Лабыгин.

Собственник взял на себя обязательства устранить грубые нарушения и составить дорожную карту недостатков, с которыми можно эксплуатировать центр. В свою очередь, спасатели определятся с четким перечнем нарушений, с которыми можно эксплуатировать центр.

Для координации работы создадут рабочую группу. В нее войдут представители МЧС, «Сильвер Молла», уполномоченный по защите прав предпринимателей и арендаторы центра.

«При выполнении всех договорённостей, я считаю, вполне возможно, что «Сильвер Молл» вернется к своей нормальной работе 26-28 февраля», – заключает Лабыгин.