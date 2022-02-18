Снять ограничения с общепита предложил бизнес-омбудсмен Иркутской области

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18 февраля 2022
Андрей Лабыгин направил письмо губернатору Игорю Кобзеву.
В нем представитель бизнес изложил несколько факторов, которые позволяют смягчить требования к общепиту:
- отменен повторный ПЦР-тест после семи дней лечения от COVID-19,
- отменен карантин для контактировавших с больными,
- разрешено дистанционно открывать и закрывать больничные листы по коронавирусу.
Он также отметил, что соседняя Бурятия, Кузбасс и Ленинградская область уже снимают ограничения.
Андрей Лабыгин предложил «рассмотреть возможность смягчения ограничений не только для граждан, но и для бизнеса» и разрешить заведениям общепита и кинотеатрам работать после 23:00.