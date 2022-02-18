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Снять ограничения с общепита предложил бизнес-омбудсмен Иркутской области

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Андрей Лабыгин направил письмо губернатору Игорю Кобзеву.

В нем представитель бизнес изложил несколько факторов, которые позволяют смягчить требования к общепиту:

  • отменен повторный ПЦР-тест после семи дней лечения от COVID-19,
  • отменен карантин для контактировавших с больными,
  • разрешено дистанционно открывать и закрывать больничные листы по коронавирусу.

Он также отметил, что соседняя Бурятия, Кузбасс и Ленинградская область уже снимают ограничения.

Андрей Лабыгин предложил «рассмотреть возможность смягчения ограничений не только для граждан, но и для бизнеса» и разрешить заведениям общепита и кинотеатрам работать после 23:00.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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