Снять ограничения с общепита предложил бизнес-омбудсмен Иркутской области

Андрей Лабыгин направил письмо губернатору Игорю Кобзеву.

В нем представитель бизнес изложил несколько факторов, которые позволяют смягчить требования к общепиту:

отменен повторный ПЦР-тест после семи дней лечения от COVID-19,

отменен карантин для контактировавших с больными,

разрешено дистанционно открывать и закрывать больничные листы по коронавирусу.

Он также отметил, что соседняя Бурятия, Кузбасс и Ленинградская область уже снимают ограничения.

Андрей Лабыгин предложил «рассмотреть возможность смягчения ограничений не только для граждан, но и для бизнеса» и разрешить заведениям общепита и кинотеатрам работать после 23:00.