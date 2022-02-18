Ледовую переправу на Ольхон открыли 18 февраля в 2022 году на Байкале

Самую протяженную ледовую переправу в Иркутской области длиной 11,8 км открыли 18 февраля 2022 года: она соединит остров Ольхон с материком, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Устройство ледовой трассы началось, когда это делать позволила толщина льда. Сейчас она – от 47 до 50 сантиметров. Разрешено выезжать на лед транспортным средствам массой не более 4 тонн. Традиционно оборудовано две полосы, ширина каждой – 20 метров. Между ними разрыв шириной 10 метров. Ледовая дорога соответствует требованиям безопасности.

«Движение по ледовой трассе – круглосуточное. Скорость – 10 км/ч, о чем водителям напоминают специальные знаки, установленные на подъездах к ней. Хотелось бы заострить внимание на запрет на превышение допустимой нагрузки на лед. Самовольный выезд транспортных средств большей массы может привести к разрушению ледовой переправы и провалу. Также запрещено выезжать за ограничительные вешки из-за большого количества трещин, нажимов и торосов», – предупредили в МЧС.

В 2022 году переправу на Ольхон открыли на 8 дней позже, чем в 2021-м из-за теплой зимы и нерп, которые создавали лунки в поверхности льда.