Скончался академик Грачев, возглавлявший 28 лет Лимнологический институт в Иркутске

Ученый, академик Михаил Грачев, 28 лет с 1987 по 2015 год возглавлявший Лимнологический институт Сибирского отделения РАН в Иркутске, скончался 17 февраля на 83-м году жизни, сообщает пресс-служба организации.

Грачев известен многими достижениями – он являлся организатором новых научных направлений, в частности, по изучению флоры и фауны озера Байкал, оценке современного состояния экосистемы озера и других, некоторыми исследованиями занимался до последних дней. Именно Михаил Александрович реализовал в виде промышленной технологии идею использовать байкальскую воду в качестве питьевой. Кроме того, он поддерживал разработки методов исследования медицинских препаратов. Грачев смог сохранить Байкальский флот института. Именно по инициативе академика Байкал был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году.

Михаил Грачев имел множество наград, являлся автором более 250 научных работ, имел шесть патентов на изобретения.

«Отпевание и прощание состоятся 23 февраля с 11:00 до 12:00 в Знаменском монастыре, ул. Ангарская, д. 14. Автобус от Института будет в 10:00. Просьба венки не приносить, т.к. гроб с телом будет транспортироваться в Новосибирск. Прощание в Новосибирске будет проходить 25 февраля c 12:00 до 13:00 в ритуальном зале на Арбузова, 2а. Захоронение в тот же день на кладбище в Академгородке. Поминального ужина не будет из-за опасной эпидобстановки», – пояснили в пресс-службе.