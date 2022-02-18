Главу строительной компании в Иркутске обвинили в невыплате 570 тыс. рублей по зарплатам

Прокуратура Ленинского района Иркутска обвинила 37-летнего руководителя строительной компании в невыплате 570 тысяч рублей по зарплатам, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, в 2020 году глава фирмы, осуществляющей деятельность на территории Ленинского района, несмотря на наличие денег на расчетном счете, более двух месяцев не выплачивал заработную плату 14 работникам.

Уголовное дело возбуждено по статье «Невыплата заработной платы», санкции которой предусматривают до 3 лет лишения свободы, оно передано в суд для рассмотрения по существу.