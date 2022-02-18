Зимний Байкал стал одним из наиболее популярных направлений для посещения по программе туркэшбэка

Аналитики сервиса Level.Travel составили рейтинг самых популярных российских направлений, которые посещают соотечественники в 2022 году по программе туристического кэшбэка. В список попал зимнее озеро Байкал, расположенное на территориях Иркутской области и Республики Бурятия, пишет РИА Новости.

Особенно популярны программы с посещением зимнего Байкала со стартом в Иркутске – это направление входит в десятку наиболее востребованных. В тройке же лидеров – Сочи, горнолыжные склоны Красной поляны и Санкт-Петербург.

Кроме того, россияне часто посещают, пользуясь льготой, курорты Кавказских Минеральных Вод, Москву, Калининград и Дагестан.

Напомним, пятый этап туристического кешбэка стартовал в России 18 января. Путешественники могут покупать пакетные туры или проживание до 12 апреля, отправиться в поездку можно по 30 апреля включительно.