Иркутская авиакомпания планирует летать в Париж

Авиакомпания из Иркутска «ИрАэро» приступила к планированию расписания рейсов в столицу Франции – Париж, страна возобновляет выдачу мультивиз в России, срок которых истек во время пандемии, сообщает пресс-служба организации.

«Мы приветствуем решение Франции и надеемся, что к началу летнего сезона возобновится и выдача новых, краткосрочных туристических виз. Нам пришлось корректировать планы полетов во Францию, но мы от них не отказываемся. Сейчас мы готовимся к открытию продаж из Калининграда в Париж. При этом запланирована стыковка с нашими авиарейсами из Москвы в Калининград, что делает возможным добраться авиарейсами «ИрАэро» в Париж, в том числе из Москвы», – отметил заместитель генерального директора авиакомпании Сергей Крупнов.

Перевозчик «ИрАэро» года авторизацию авиационных властей Франции на выполнение регулярных рейсов в Париж (аэропорт Бове) из Казани, Калининграда, Краснодара, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Самары получил 10 декабря 2021.