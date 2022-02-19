Более 70 человек были эвакуированы во время пожара в многоэтажном доме в Усолье-Сибирском

Ночью 19 февраля в городе Усолье-Сибирском Иркутской области на улице Куйбышева произошел пожар – загорелась квартира в пятиэтажном многоквартирном доме коридорного типа, во время инцидента были эвакуированы более 70 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании поступило на телефон спасения в 02:17. По указанному адресу были направлены пять пожарных расчетов, в том числе техника для эвакуации людей из многоэтажных зданий. До прибытия сотрудников МЧС из дома самостоятельно эвакуировались по лестничному маршу 30 человек. На момент прибытия первого подразделения из окон квартиры на 3-м этаже был виден открытый огонь, люди с 4 и 5 этажей просили помощи.

«Дым быстро распространился по коридорам, и жильцы верхних этажей не смогли эвакуироваться самостоятельно. В работу включились три звена газодымозащитной службы. Главной задачей было спасение людей. При помощи автолестницы были спасены 13 человек, из них 4 ребенка. В то же время звеньями газодымозащитной службы с применением спасательных устройств был спасен 31 человек, в том числе 14 детей. Один из них, мальчик 2020 года рождения, получил отравление угарным газом и был госпитализирован. Погибших нет», – рассказал руководитель тушения пожара, начальник пожарно-спасательной части №56, старший лейтенант внутренней службы Александр Валянин.

Пожар в однокомнатной квартире, расположенной на третьем этаже, был ликвидирован в 02:35. В результате огнем уничтожены вещи, повреждены стены и пол. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. Последствия пожара ликвидированы в 04:25.

Хозяйка горевшей квартиры пояснила, что возгорание началось от включенного в электросеть обогревателя. Обнаружив пожар, женщина выбежала из квартиры и попросила соседей о помощи. Дознавателям МЧС России предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.