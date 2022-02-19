Максимальное с начала 2022 года количество человек выздоровели за сутки от ковида в Приангарье

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, на 19 февраля от болезни вылечилось максимальное с начала текущего года количество человек – 1695.

Большее значение фиксировалось только в 4 января – тогда COVID-19 победили 1944 человека.

Заболели коронавирусом за сутки в Приангарье 2862 человека, с начала пандемии, по официальным подсчетам, – 223591 человек.

Скончались от болезни за день 15 людей, от сопутствующих патологий – два. Число госпитализированных на 19 февраля сократилось на 93, до 3890.

В лидерах по заболеваемости в регионе Иркутск, Ангарск и Иркутский район, где выявлено 1437, 390 и 139 новых случаев соответственно.