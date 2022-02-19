Около 5 тысяч домов могут попасть в зону подтопления из-за паводков в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что из-за паводков в зоне вероятного подтопления могут оказаться около 5 тысяч домов.

«В зоне риска — 11 территорий. Жигаловский, Качугский, Тайшетский, Чунский, Казачинско-Ленский, Усть-Кутский, Киренский, Заларинский, Нижнеудинский, Зиминский и Катангский районы. Если ситуация будет развиваться по неблагоприятному сценарию, в зоне вероятного подтопления могут оказаться около 5 тысяч домов. Это 19 населенных пунктов, в которых живут 18 тысяч человек», – рассказал глава области.

Для предотвращения подтоплений в регионе сейчас идут профилактические работы – чернение и распилка льда. Весь март на территориях будет работать межведомственная комиссия для оценки готовность муниципалитетов к подъему воды.