Мастера ледяной скульптуры из Сочи стали победителями Olkhon Ice Fest в 2022 году на Байкале

Команда из Сочи – мастера ледяной скульптуры Сергей и Алена Корольковы, авторы работы «Из века в век» – стала победителем Olkhon Ice Fest в 2022 году, который открылся 19 февраля на Байкале, сообщает корреспондент SIA.RU, присутствующий на мероприятии.

Работа победителей фестиваля. Фото SIA.RU

«В основу композиции заложен смысл силы духа и священной охоты», – говорится в описании скульптуры. Авторы воссоздали изо льда знаменитый древний промысловый календарь охотника, который был найден в Республике Коми. Он относится к концу первого – началу второго тысячелетия нашей эры.

Серебро досталось мастерам из Монголии, создавшим скульптуру «Из Хунну», бронзовую награду вручили команде из Хабаровска, которая сделала работу «Сон шамана».

Напомним, в 2022 году конкурс имел международный статус. За победу, кроме перечисленных выше, боролись мастера из Екатеринбурга, Перми, Ижевска, Якутии. В финале свои работы представили восемь команд, которые прошли отборочный этап. Создавались ледяные скульптуры с 14 февраля. Торжественной закрытие мероприятия состоится 21 февраля. В течение грядущих двух дней на Ольхоне пройдут спортивные состязания, пластический спектакль, концерт.