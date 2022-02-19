Многочисленные трещины образовались в несущих стенах школы в селе Идеал Прианагрья

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил Аларский район, где посетил школу в селе Идеал – в несущих стенах здания образовались многочисленные трещины, на замену старому объекту власти решили строить новый.

Фото со страницы Игоря Кобзева

«Побывал в школе села Идеал. Здесь учатся 179 ребят. Здание – 1979 года. В несущих кирпичных стенах образовались многочисленные трещины, есть протечки крыши, в подвале постоянно - высокий уровень грунтовых вод. Необходимо строительство нового здания. Участок подобрали», – рассказал глава области.

Власти подали заявку в Минсельхоз РФ на возведение школы по программе «Комплексное развитие сельских территорий», ожидается решение. В планах у правительства еще и ремонт двух школ района – Аларской и Бахтинской СОШ: зданиям требуется капремонт. В поселке Ангарский планируется строительство нового учебного заведения, сейчас дети занимаются в приспособленных помещениях.