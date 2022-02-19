Проект новых очистных на замену построенным почти 50 лет назад в Кутулике создадут в 2023 году

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в 2023 году начнется создания проекта новых канализационных очистных сооружений в Кутулике на замену старым, которые были введены в эксплуатацию в 1976 году.

«Один из важнейших вопросов – канализационные очистные сооружения в Кутулике. Введены в эксплуатацию в 1976 году. Обеспечивают очистку стоков школы, детсада и жилых многоквартирных домов поселка. Капитально КОСы не ремонтировались. По планам через несколько лет нагрузка на сооружения вырастет. Существующая система будет не в состоянии справиться с увеличением объема стоков. Поэтому сегодня определились, что в следующем году надо приступать к проектированию КОСов», – заявил глава области.

Такое решение было принято после посещения Аларского района с рабочей поездкой.