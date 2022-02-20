Оцифрованные копии ледяных скульптур с Olkhon Ice Fest продадут за 1 млн евро за каждую

Директор компании Finance Plus Игорь Смоленцев сообщил, что организация приступила к оцифровке ледяных скульптур на Olkhon Ice Fest – каждая виртуальная копия будет продана за 1 млн евро, сообщает корреспондент SIA.RU, присутствующий на мероприятии.

По словам Смоленцева, компания Finance Plus занимается NFT – невзаимозаменяемыми токенами (каждая запись в блокчейне называется токеном; это технология, с помощью которой любой человек может закрепить за собой право владения любым цифровым объектом искусства – прим. ред.), она оцифровывает объекты искусства, после чего выставляет на площадку Iponsea для последующей продажи коллекционерам.

«Впервые в мире здесь будут оцифрованы ледяные скульптуры, которые также будут выставлены на этой международной площадке. <…> У нас уже есть покупатель на одну скульптуру, которая будет продана за 1 млн евро», – пояснил Смоленцев и добавил, что покупателям будет доставаться случайная скульптура из восьми работ без права выбора.

Ледяные фигуры оцифровываются при помощи специализированного оборудования. Для того, чтобы подчеркнуть детали работы, применяется черный фон.

Напомним, Olkhon Ice Fest открылся на Байкале 19 февраля. Для конкурса восемь команд, которые прошли отборочный этап, создали ледяные скульптуры. Победителем стала команда из города Сочи – Сергей и Алена Корольковы сделали произведение «Из века в век». Фестиваль будет идти три дня, до 21 февраля включительно. На ближайшее время запланированы спортивные состязания, театральная постановка, концерт.