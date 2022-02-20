McDonald’s откроет гостиницу на базе детской больницы в Иркутске

Фонд компании McDonald’s – «Дом Роналда Макдоналда» – намерен создать на базе детской областной больницы в Иркутске бесплатную семейную гостиницу для долго болеющих детей и сопровождающих их родителей, сообщил главврач медучреждения Юрий Козлов.

«Гендиректор Макдоналдса в России поменялся, планы – нет. Сегодня (19 февраля – прим. ред.) в детскую областную больницу прибыла делегация во главе с действующим до ближайшего понедельника руководителем представительства в нашей стране Марком Кареном. Будущий гендиректор Олег Юрьевич Пароев тоже был в ее составе. Визит в первую очередь был обусловлен желанием подтвердить намерения открыть в нашем госпитале бесплатную гостиницу для долго болеющих детей и сопровождающих их родителей. Семьи не должны разлучаться, особенно в моменты испытаний», – рассказал Козлов.

По словам главврача, фонд берет на себя все расходы на капитальный ремонт здания и его внутренние обустройство. Полное содержание проживающих организация также берет на себя. Ремонт фасада и кровли здания будет выполнен на средства областного бюджета. Проектировать пространство вокруг учреждения будет скульптур, дизайнер, художник-график Даши Намдаков.

По всему миру сейчас таких семейных гостиниц фонд открыто более 350. В России есть пока единственная, в Казани. Ее построили в 2013 году.