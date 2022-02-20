Самолет МС-21 успешно прошел испытания в Якутии в условии низких температур

Опытный самолет МС-21-300, строящийся на Иркутском авиазаводе, успешно завершил испытания в условиях низких отрицательных температур в Якутии и вернулся на испытательную базу в город Жуковский Московской области, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.

«В Якутии воздушное судно и его системы тестировались с 23 января 2022 года при температуре ниже минус 30 °C в рамках работ по расширению сертификата типа. Перед каждым этапом самолет выхолаживался – проводил на открытом воздухе порядка 12 часов. Затем проводились процедуры подготовки самолета к полету: заправка, включение систем, запуск маршевых двигателей и вспомогательной силовой установки, прогрев самолета и т.д. Во время полетов все системы воздушного судна проверялись в комплексе», – пояснили в ОАК.

Во время испытаний была выполнена серия полетов продолжительностью до 6 часов над различными, в том числе, северными районами региона. Посадки преимущественно осуществлялись в темное время суток, для которого характерны самые низкие температуры. На самолете МС-21-300 был выполнен ряд сложных режимов, в частности, проводились плановое отключение и запуск в полете одного из маршевых двигателей.

Испытания самолета будут продолжать в течение 2022 года в различных регионах нашей страны и за рубежом, в том числе в условиях высокогорья, сильного бокового ветра, высоких температур.