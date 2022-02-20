Грузовик упал на «Ниву» в Тулунском районе, в результате аварии погиб подросток

Авария произошла вечером 19 февраля в Тулунском районе Иркутской области – там в районе села Гадалей грузовик «ДАФ» с полуприцепом и автомобиль «ВАЗ 21213» столкнулись, в результате большегрузный транспорт упал на «Ниву», из-за чего погиб несовершеннолетний пассажир и пострадал водитель отечественной легковушки, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

44-летний водитель легковой машины госпитализирован, 17-летний пассажир погиб на месте до приезда бригады медиков. Водитель иномарки не пострадал.

По данному факту проводится проверка. Сотрудники ГИБДД МО МВД России «Тулунский» выясняют причины и условия произошедшего.