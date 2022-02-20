Братск оказался в ТОП-3 по суточной заболеваемости коронавирусом в Иркутской области

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, лидерами по суточной заболеваемости на 20 февраля стали Иркутск, Ангарск и Братск, где заразились 1221, 212 и 180 людей соответственно.

Всего в области ковид задень подтвердился у 2417 человек. С начала пандемии, по официальным подсчетам, болезнь выявили у 226 тысячи человек.

Умели от ковида 16 человек за сутки, вылечились – 2,3 тысячи. Число госпитализированных с COVID-19 выросло до 4 тысяч.