АТБ повышает ставки по вкладам до 10% годовых

С 17 февраля Азиатско-Тихоокеанский Банк улучшает условия по вкладам для физических лиц и представляет обновленный вклад «Добро пожаловать» с доходностью до 10% годовых в первые 90 дней с даты размещения. Минимальная сумма вклада составляет 50 тысяч рублей, а максимальная сумма не ограничена. Вклад можно открыть в любом отделении АТБ сроком 182 дня или 367 дней.

АТБ также повысил ставки по вкладам «Сохрани+» и «Управляй». При открытии вкладов через мобильное приложение АТБ или в интернет-банке доходность по ним может достигать 8,30% годовых.

В АТБ действует сразу несколько вкладов и счетов, доходность которых вы можете самостоятельно рассчитать на сайте банка, воспользовавшись онлайн-калькулятором. Введите сумму, валюту, срок, иные условия, и калькулятор рассчитает максимальный доход из возможных вариантов.

АТБ является участником системы страхования вкладов, все вклады застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.