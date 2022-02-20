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Банк «Приморье»: праздничный cash-back на маркетплейсе OZON – для всех держателей карт «Мир»

Держатели карт «Мир» Банка «Приморье» получат cash-back 10% на покупки на Ozon. Акция продлится с 14 февраля по 13 марта 2022 года.

Чтобы принять участие в акции, до оплаты карту «Мир» необходимо зарегистрировать в программе лояльности платежной системы на сайте www.privetmir.ru.

— Для наших клиентов, которые пользуются картами «Мир», Национальная платежная система предлагает большое количество разнообразных акций, скидок и вариантов cash-back. Акция с одним из самых масштабных маркетплейсов страны — Ozon- даст возможность держателям карт «Мир» выбрать подходящие подарки к праздникам и приобрести их с выгодой, — комментирует руководитель Управления карточного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» Сергей Колеев.

В течение нескольких дней после покупки за оплату картой «Мир» кешбэк будет начислен на сайте или в мобильном приложении Ozon. В период проведения акции на одну карту «Мир» можно получить 500 рублей cash-back.

Полные правила акции доступны по ссылке.

Заказать карту «Мир» можно на сайте Банка «Приморье», в Мобильном приложении, любом офисе Банка или у специалистов Контакт-центра по бесплатному круглосуточному телефону 8 800 200 20 86 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). При выпуске карты можно выбрать наиболее подходящую Программу лояльности от Банка «Приморье». Подробную информацию о картах можно узнать на сайте Банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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