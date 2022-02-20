Банк «Приморье»: праздничный cash-back на маркетплейсе OZON – для всех держателей карт «Мир»

Держатели карт «Мир» Банка «Приморье» получат
Чтобы принять участие в акции, до оплаты карту «Мир» необходимо зарегистрировать в программе лояльности платежной системы на сайте www.privetmir.ru.
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В течение нескольких дней после покупки за оплату картой «Мир» кешбэк будет начислен на сайте или в мобильном приложении Ozon. В период проведения акции на одну карту «Мир» можно получить 500 рублей
Полные правила акции доступны по ссылке.
Заказать карту «Мир» можно на сайте Банка «Приморье», в Мобильном приложении, любом офисе Банка или у специалистов