Премиальным клиентам Газпромбанка стала доступна цифровая карта в валюте

Газпромбанк предложил владельцам пакета услуг «Газпромбанк. Премиум» возможность оформления мгновенной цифровой карты Visa Signature в иностранной валюте.

Валютную карту можно открыть как в долларах, так и в евро. Она доступна тем премиальным клиентам Газпромбанка, у которых уже открыта рублевая карта, но при этом в пакете услуг не открыто карт в иностранной валюте.

Оформить карту можно в мобильном приложении или по обращению в Контакт-Центр*. Держателям валютных цифровых карт Visa Signature доступна программа лояльности, аналогичная основной карте в рублях – привилегии в путешествиях, программы лояльности (в том числе участие в программах лояльности партнеров Банка) и выгодный курс обмена валют. Для бесконтактной оплаты и снятия наличных в банкоматах с использованием цифровой карты, клиенту достаточно привязать ее в электронный кошелек на мобильном устройстве.

Газпромбанк активно развивает программу премиального обслуживания «Газпромбанк Премиум», добавляя в нее выгодные финансовые продукты и предложения от партнеров. Преимущества программы премиального обслуживания Газпромбанка ценят как клиенты, так и экспертное сообщество. За 2021 год клиентская база премиальных клиентов удвоилась – с 60,6 тыс. до 124,4 тыс. человек, а привилегии программы «Газпромбанк Премиум» признаны лучшими в исследовании Frank RG**.

Ознакомиться с тарифами и привилегиями пакета услуг «Газпромбанк.Премиум» можно по ссылке.

* Для клиентов, имеющих заключенный с Банком договор дистанционного банковского обслуживания.

**Исследование Frank RG «Premium Banking в России 2021»