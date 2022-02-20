Дальневосточный банк: ЦФТ подключает банки к платформе ЦБ РФ «Знай своего клиента»

В декабре 2021 года ЦБ РФ запустил пилотный проект — платформа «Знай своего клиента» (ЗСК). Пилотирование проекта продлится до конца марта 2022 года. К 1 июля текущего года все банки должны будут подключиться к «ЗСК». ЦФТ первым разработал и вывел на рынок комплексное решение для взаимодействия банков с Платформой ЦБ РФ «ЗСК».

АО «Дальневосточный банк», ОАО АКБ «Международный финансовый клуб, ООО «Бланк банк», АО «Таврический Банк» уже начали использовать сервис ЦФТ для получения и передачи реестров в «ЗСК». Это позволит финансовым организациям качественно оценивать уровень риска своих клиентов – юридических лиц и ИП. Ещё ряд банков находятся в процессе подключения к Платформе ЗСК при помощи сервиса ЦФТ.

В состав комплексного решения ЦФТ входят Приложения:



ЦФТ продолжает работу по улучшению функциональных возможностей комплексного решения.

До 31 марта 2022 года действует акция для банков по приобретению компонентов сервиса для взаимодействия с платформой ЦБ РФ «ЗСК». За подробностями обращайтесь к Сергею Чумакову, коммерческому директору дирекции AML, se.chumakov@cft.ru, +7 913 006 90 85.