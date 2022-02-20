Райффайзен Банк выяснил, как россияне распределяют бюджет и траты в парах

Каждый десятый россиянин придерживается в отношениях принципа «мои деньги — мои, деньги партнера — наши общие деньги». Такой подход к распределению средств в паре пользуется большей популярностью у женщин, чем у мужчин: 14% против 6% соответственно. Это показало исследование, которое Райффайзен Банк провел накануне Дня всех влюбленных.

86% респондентов знают, сколько зарабатывает их партнер, потому он или она сам об этом сказал (95%). 4% опрошенных посмотрели сами, и только 1% узнал случайно. При этом мужчины более осведомлены о сумме доходах своей второй половины, чем женщины: 88% против 86% соответственно.

По данным опроса Райффайзен Банка

38% опрошенных предпочитают оплачивать все из общих денег, а 22% скидываются только на общие расходы (аренда, ипотека, продукты, ребенок). 20% говорят, что за все всегда платит мужчина, и только 1%, что женщина. Пополам расходы делят 10% респондентов. По очереди платят 5%, а всегда каждый сам за себя — 4%.

Среди разных регионов страны чаще всего из общих денег принято за все платить в Воронеже (42%) и Челябинске (41%), а реже всего к такому способу прибегают в обеих столицах (по 34%). В парах из Москвы и Петербурга более, чем в других городах принято делить сумму трат пополам: 16% и 13% соответственно.

Вариант, когда за всё всегда платит мужчина, наиболее распространен среди тех, кто просто в отношениях (29%), чем среди людей в гражданском (17%) или зарегистрированном браке (19%). Среди тех, кто состоит в гражданском или зарегистрированном браке, главным образом траты происходят за счёт общего бюджета: 35% и 44% соответственно.

«Согласно нашим данным, кредитными продуктами в банке пользуются в основном женатые люди. Это почти 65% держателей кредитных карт или 58% тех, кто воспользовался потребительским кредитом, — говорит Алексей Крамарский, руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзен Банка. — Тем, у кого есть пара, легче получить и ипотеку: мы, например, учитываем не только доходы зарегистрированных супругов, но и тех, кто состоит в гражданском браке».