Жители Приангарья смогут сыграть свадьбу в «Тальцах» в День семьи, любви и верности

Служба ЗАГС Иркутской области сообщила, что сразу несколько пар смогут зарегистрировать отношения в День семьи, любви и верности, 8 июля, в архитектурно-этнографическим музее «Тальцы», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Программой предусмотрены торжественная регистрация брака молодоженов, участие новобрачных и их гостей в театрализованном действии, включающем элементы русских народных свадебных традиций, а также праздничный концерт.

«Подать заявление молодожены могут до 7 июня 2022 года в отделы города Иркутска и Иркутского района областной службы ЗАГС. Адреса и телефоны отделов можно посмотреть на сайте службы. Кроме того, заявление на регистрацию заключения брака молодые пары могут подать и через Единый портал государственных и муниципальных услуг, выбрав дату и время регистрации», – пояснили в пресс-службе.

Всероссийский день семьи, любви и верности отмечается 8 июля и приурочен ко Дню памяти православных святых Петра и Февронии из города Муром, которых почитают как хранителей домашнего очага и любви. Символом праздника является ромашка.