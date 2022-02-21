Приангарье подало заявку на девять инфраструктурных проектов

Среди них закупка 122 единиц транспорта для Иркутска, модернизация «Иркутских кварталов» и строительство мкр «Миниполис» в Братске, рассказали в Минэке области.

Приангарье второй год подряд привлекает заемные средства из федерального бюджета. В этом году стоимость заявок – 16,1 млрд рублей. Эти деньги планируется направить на продолжение реализации пяти проектов комплексного развития территорий, одобренных ранее, а также на несколько новых.

По программе модернизации электрического транспорта в столице Иркутской области должно появится 12 троллейбусов и 10 трамваев. Также в городе планируют запустить 100 автобусов по маршрутам Ново-Ленино, аэропорт и центр города.

В Братске планируют построить микрорайон «Миниполис», для этого необходимы сети водоснабжения и водоотведения. Там будет детский сад на 250 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс. Строительство коммунальных сетей также планируют в «Иркутских кварталах». Помимо этого, там появится ливневая канализация и дорога.

Сейчас Минстрой РФ рассматривает заявки регионов.