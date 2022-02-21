Иркутскому бизнесу компенсируют затраты на транспортировку продукции

Подать заявку необходимо в апреле. Разработать соответствующую программу и приступить к ее реализации поручил Губернатор Приангарья Игорь Кобзев в рамках Послания «О положении дел в Иркутской области в 2020 году и основных направлениях областной государственной политики на 2021 год».

В 2021 году 15-ти предприятиям Иркутской области компенсировали затраты на транспортировку продукции в пределах региона или страны. Общая сумма компенсаций составила 5,4 млн рублей. Данную меру поддержки оказывает Фонд развития промышленности Иркутской области. Максимальная выплата составляет 500 тысяч рублей. Сумма компенсации рассчитывается исходя из понесенных затрат и стоимости поставляемой продукции.

В 2021 году заявки принимались с 1 мая по 1 июня. Всего на компенсации претендовали около 30 предприятий. Возмещение получили компании-производители одежды, пластмассы, изделий из дерева и металла, лакокрасочной продукции, транспортных средств, химических веществ.

Второй этап подачи заявок запланирован на апрель 2022 года. В программу планируется вовлечь как можно большее количество предприятий региона. Как подчеркнул первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников, такая мера поддержки бизнеса будет способствовать повышению конкурентоспособности организаций Приангарья, расширению рынка сбыта и росту валового регионального продукта.