QR-коды для неофициально переболевших COVID-19 заработали в России

Код теперь можно получить в случае положительного теста на антитела, сообщает РБК.

Россияне с 21 февраля могут получить COVID-сертификат на основании положительного теста на антитела к коронавирусу. Раньше QR-код могли оформить только привитые и переболевшие, а также те, кто получил медицинский отвод от вакцинации.

Сертификат можно будет получить в течение трех дней c момента подачи заявления о наличии иммуноглобулинов G к возбудителю коронавируса на госуслугах. Количество антител при этом учитывать не будут, важен сам факт их наличия.

Такой QR-код будет действовать в течение полугода с момента получения теста на антитела. Повторный выпуск COVID-сертификата на основании такого исследования не предусмотрен, говорили РБК в Минздраве.

Обсуждение выдачи QR-кодов неофициально переболевшим коронавирусом началось в правительстве еще в ноябре, сообщали источники РБК. Один из собеседников РБК говорил, что если правительство примет решение выдавать QR-коды на основании уровня антител, то претендовать на его получение смогут не только те, кто переболел без официального диагноза врача, но и привившиеся иностранными вакцинами.