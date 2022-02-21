МТС, VPE и VEB Ventures вложили 2 млрд рублей в сервис аренды самокатов Urent

Согласно сделке, компания должна стать частью экосистемы МТС и частично использовать бренд оператора, сообщает РБК.

О том, что Urent привлекла инвестиции от МТС, фондов VPE Capital и VEB Ventures (венчурный фонд «ВЭБ.РФ»), РБК рассказал представитель VEB Ventures и подтвердили другие участники сделки. По его словам, в рамках раунда фонд вложил 650 млн руб., МТС — 740 млн руб., а VPE Capital — 700 млн руб. Инвесторы и представитель Urent не раскрывают, в какую сумму была оценена стоимость всей компании в рамках раунда, однако источник РБК, знакомый с деталями сделки, сообщил, что она составила 7,5 млрд руб.

Привлеченные средства Urent направит на удвоение в 2022 году парка самокатов с нынешних 60 тыс., развитие инфраструктуры в новых городах, улучшение безопасности, открытие новых сервисных центров и развитие b2b-продуктов, например сервиса для курьерских служб, рассказал представитель VEB Ventures.

По словам вице-президента по стратегии и развитию МТС Александра Горбунова, соглашение также предусматривает, что услуги аренды самокатов будут интегрированы с их экосистемой. Мобильный оператор планирует в ближайшее время провести брендирование самокатов, включить услуги их аренды в свой сервис подписки МТС Premium, предоставить возможность использования своей программы лояльности для оплаты поездок. В будущем мобильный оператор намерен разработать для Urent новый контроллер, оснащенный видеорегистратором.