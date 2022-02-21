Фонд «Сколково» проведет Стартап-тур – 2022 в Иркутске

Ежегодное мероприятие Фонда «Сколково», Стартап-тур, пройдет 31 марта в Иркутске, рассказали SIA.RU в администрации Приангарья.

Это один из самых масштабных и продолжительных проектов в России, направленных на поддержку технологического предпринимательства в регионах и вовлечение их в инновационную экосистему страны и мира.

Напомним, что правительство Иркутской области и Фонд «Сколково» ведут совместную работу по развитию инновационной экономики, внедрению в практику передовых научных достижений, развитию технологий, распространению современных научно-технических знаний на протяжении ряда лет.

В Стартап-туре, который пройдет на площадке Центра «Мой бизнес», смогут принять участие все желающие, причем бесплатно. Программа включает конкурс стартапов по направлениям «Информационные технологии», «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве», «Индустриальные и энергетические технологии».

Подать заявку на конкурс можно уже сейчас. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте Центра Мой бизнес – mb38.ru. Прием заявок завершится 17 марта. Далее эксперты заочно отберут 15 проектов (по пять в каждом треке), которые будут очно презентованы в рамках Стартап-тура.

Для всех полуфиналистов конкурса пройдут менторские сессии, предусмотрены образовательный трек для предпринимателей – Mini MBA, панельная дискуссия с участием представителей региональной власти и еще целый ряд сессий на тему цифровой трансформации, нетворкинг, онлайн-выставка технологических проектов Стартап-тура.

Фонд «Сколково» проводит такое мероприятие на протяжении уже более 10 лет. За это время Стартап-тур охватил более ста городов страны, а эксперты рассмотрели свыше 15 тысяч заявок на конкурс.

Все финалисты конкурса получат приглашение на бесплатное участие в международной конференции Startup Village 2022, которая пройдет в Москве 25-26 мая, а победитель – 300 тысяч рублей.

Общая менторская панель будет доступна всем желающим, независимо от участия в конкурсе. Образовательные треки Стартап-тура – mini MBA позволят предпринимателям прокачать свои бизнес-навыки и вывести проекты на новый уровень.