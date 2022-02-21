Хрустальный Парк признан лучшим малоэтажным жилым комплексом в России

По информации Единого ресурса застройщиков России, микрорайон Хрустальный Парк, расположенный на 14 км Байкальского тракта, стал победителем конкурса ТОП ЖК-2022 в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка Российской федерации, малоэтажные дома». Оператор конкурса ТОП ЖК – Единый ресурс застройщиков России, организаторы – Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата РФ и Национальное объединение застройщиков.

Микрорайон Хрустальный Парк. Фото из архива компании

В категории «малоэтажные дома» было подано 19 заявок со всей страны. Из них в финальную часть прошли 6 претендентов. Экспертное жюри конкурса по федеральным претендентам – под председательством руководителя комитета по строительству ТПП РФ Ефима Басина – признало Хрустальный Парк лучшим малоэтажным комплексом в России.

Награждение победителей состоится 1 марта 2022 года на Российской строительной неделе-2022. Дипломы победителям в ключевых номинациях вручит министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, лично ознакомившийся с проектом Хрустального Парка в 2021 году во время визита в Иркутскую область.

Микрорайон Хрустальный Парк. Фото из архива компании

Премия ТОП ЖК – самый масштабный в России конкурс жилых комплексов-новостроек. Определение финалистов, призеров и победителей осуществляется по 155 номинациям (9 федеральных, 16 окружных, 130 региональных). Участие в конкурсе приняли более 1 тыс. проектов от 600 застройщиков. Конкурс ежегодно стартует в октябре-ноябре.

В оценке жилых комплексов-новостроек участвовали более 400 экспертов из 52 регионов России. Оценка каждого ЖК проводится по 133 параметрам, объединенным в восемь групп, среди которых: комплексность застройки, обеспеченность инфраструктурой, архитектура, дворовые и парковочные пространства, умный дом и многие другие.

Большинство параметров для оценки жилых комплексов заимствованы из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России и ДОМ.РФ.