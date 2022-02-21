En+ Group провела приемку нового рабочего колеса для гидроагрегата № 1 Братской ГЭС

Представители Братской ГЭС компании En+ Group провели приемку нового рабочего колеса для гидроагрегата №1 на заводе АО «ТЯЖМАШ» (Сызрань). Оборудование доставят на станцию до конца февраля, рассказали SIA.RU в компании.

Приемо-сдаточные испытания оборудования включали в себя обследование по четырём основным направлениям. Специалисты БГЭС протестировали балансировку рабочего колеса, которая влияет на уровень вибрации, нагрузки на подшипники и повышение долговечности машины. Тщательно проверили качество металла и сварных швов. Результаты проведенного обследования подтвердили высокое качество изготовленного оборудования. Сейчас специалисты завода-изготовителя готовят рабочее колесо к отправке.

Это уже второе колесо, которое En+ Group заменит на Братской ГЭС в рамках очередного этапа программы «Новая энергия». Масштабная модернизация предприятий энергетического сегмента En+ Group снизит влияние производственных процессов на экологию, дав регионам еще больше чистой энергии. Основатель компании Олег Дерипаска не раз отмечал, что энергия ГЭС – самая «зеленая» и безопасная из возобновляемых источников энергии.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

– Современные технологи позволили рассчитать наиболее эффективную форму лопастей новых рабочих колес для Братской ГЭС. Повышенные энергетические характеристики новых гидротурбин были подтверждены в ходе модельных испытаний. Работы по замене рабочих колёс на Братской ГЭС запланированы на период с 2021 по 2026 год, всего будет заменено 6 колес. Размер инвестиций в данный этап проекта составит более 1,5 млрд рублей.