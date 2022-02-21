Подарков и премий на 23 февраля и 8 Марта в этом году будет больше, чем до пандемии

Премии и подарки по случаю 23 февраля и 8 Марта малый бизнес вручает чаще, чем крупные компании. В опросе (есть у SIA.RU) сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

Премии по случаю 23 февраля сегодня выплачивают 14% компаний, а по случаю 8 Марта – 17%. Корпоративные подарки в честь этих праздников дарят чаще – в 47% и 50% организаций соответственно. Работодателей, начисляющих премии и вручающих презенты, сейчас даже больше, чем накануне пандемии коронавируса, а в прошлом году число предприятий, готовящих подарки, несколько снизилось по сравнению с 2020 годом.

И премиями, и подарками сотрудников чаще всего радует малый бизнес: премии на 23 февраля выдадут 17% компаний, на 8 Марта – 20%, а подарки – 50% и 53% соответственно. Работодателей, которые премируют персонал в День защитника Отечества, больше всего в сфере производства (18%), в Женский день – в сфере логистики (22%) и строительства (21%). Подарки чаще всего вручают компании из транспортно-логистической отрасли (по 56% на 23 февраля и 8 Марта).

Шанс получить премию по случаю Дня защитника Отечества чуть выше в Новосибирске (там их начисляют в 14% организаций), а по случаю Международного женского дня – в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде (по 16% компаний). Подарки мужчинам чаще дарят в Москве (это принято в 44% столичных организаций), а женщинам – в Екатеринбурге (51%).

Подарки в компаниях чаще всего готовят для рядовых сотрудников (на День защитника Отечества – 61% компаний, на Международный женский день – 65%), руководителей среднего звена (36% и 38% соответственно) и топ-менеджеров (по 30%). Менее распространенной является практика вручения презентов партнерам (на 23 февраля так делают 16% компаний, на 8 Марта – 15%), клиентам (11% и 13% организаций соответственно) и представителям контролирующих организаций (6% и 7%).