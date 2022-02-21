Более 3,5 тысяч тонн снега вывезли с улиц Иркутска за выходные

По информации Иркутского УГМС, за 20 февраля и ночь 21 февраля в городе выпало 6 мм снега, это 67% от месячной нормы (норма февраля – 9 мм).

После снегопада дорожные службы города работают в усиленном режиме. В первую очередь от снега очищают проезжую часть магистральных улиц, тротуары, пешеходные переходы и остановки общественного транспорта. В уборке улиц задействовано 70 единиц специализированной техники и более 200 человек. Работы ведутся во всех районах города.

В настоящее время на уборке задействовано 11 снегоуборочных комплексов «ИркутскАвтодора» и привлеченных подрядных организаций. Техника работает на улицах Байкальская, Ширямова, Советская, Ленина, Мира, Сибирских Партизан, Новаторов, Розы Люксембург, Лермонтова, Академическая, Безбокова.

Ночью «ИркутскАвтодор» планирует использовать для вывоза снега лаповый снегопогрузчик. Днем для него подготовят снежный вал, чтобы обеспечить эффективную работу комплекса.