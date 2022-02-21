Четыре компании из Иркутской области вошли в число лучших работодателей России в 2021 году

Крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru обнародовала результаты (есть у SIA.RU) ежегодного рейтинга работодателей России. По итогам 2021 года рейтинг возглавил СберБанк. Среди работодателей из Иркутской области в список лучших вошли четыре компании, среди них – областной центр «Мои Документы» и группа компаний «Форус».

Рейтинг работодателей России – самый масштабный и авторитетный рейтинг страны, в методологии которого учтены лучшие зарубежные практики, он проводится с 2010 года. В этот раз рейтинг работодателей России hh.ru побил свои же рекорды: в два раза выросло число участников (1923 компании) и в полтора раза – финалистов, их число составило 783 компании. Более 70 тысяч соискателей отдали почти 285 тысяч голосов за тех, у кого «дружный коллектив, отличная атмосфера, возможности для профессионального роста и развития» не только в текстах вакансий, но и в реальной жизни.

Нина Осовицкая, директор Бренд-центра hh.ru, идеолог и методолог рейтинга работодателей России:

«Рейтинг работодателей – это не «поле битвы» между столичными компаниями и HR-департаментами с многомиллионными бюджетами, это показатель открытости и включенности бизнеса и доверия со стороны людей. И конкурировать за кандидатов, а также за места в рейтинге с каждым годом становится всё сложнее: растет осознанность в отношении персонала, увеличивается количество компаний, перехватывающих друг у друга «знамя» лидера».

Среди крупных компаний с численностью сотрудников 1001-5000 человек отмечен один местный участник – центр «Мои Документы» Иркутской области (84 место). Всего в данной категории было 183 финалиста из разных регионов страны.

Лучшими работодателями в группе средних компаний с численностью персонала от 251 до 1000 человек стали 261 российская компания, в том числе можно отметить успехи двух иркутских компаний: ГК «Форус» (96 место) и федеральной сети СТО «Фильтр» (169 место).

Среди лучших работодателей со штатом от 101 до 250 человек представлена одна компании из Иркутской области – «Магнит. Логистика и Дистрибуция» (186 место). А всего в данной группе было 243 финалиста. Показательно, что именно в этой категории можно встретить больше всего компании из российских регионов, и это говорит о том, что региональные компании выходят из тени и не только следуют HR-трендам, но и сами задают их. Как раз на примере небольших компаний очевидно, что успешность HR-функции зависит не столько от бюджетов, сколько от уровня вовлеченности HR-специалистов в процессы, от системной работы над HR-брендом.

В рейтинге работодателей 2021 года было представлено 46 компаний из Сибири, больше всего – из Новосибирской области (19 компаний), далее следует Омская область (9 компаний), Красноярский край (7 компаний), Томская область (5 компаний), Иркутская область (4 компании) и Кемеровская область (2 компании).

Наиболее высокие позиции в рейтинге заняла ИТ-компания из Новосибирска 2ГИС, став первой среди крупных компаний, и опередив Bayer и Huawei (2 и 3 место в данной категории). При этом, компания 2ГИС отличилась еще и высокими оценками за лояльность, и вошла в топ-50 компаний России, в которых работают самые лояльные сотрудники.